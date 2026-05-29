Polis Memuru Aydın Üyenarık Şehit Oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın, 29 Mayıs 2026'da hastanede şehit olduğunu açıkladı. Bakan, aileye ve millete başsağlığı diledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29 Mayıs 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
