İçişleri Bakanı Çiftçi'den Şehit Polis Mehmet Ali Topatan için Taziye Mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen Polis Memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mehmet Ali Topatan; Esenyurt'ta yapılan trafik denetiminde korsan taksicilik yaptığı belirtilen şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı