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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Şehit Polis Mehmet Ali Topatan için Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Şehit Polis Mehmet Ali Topatan için Taziye Mesajı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan bir şüphelinin ateş açması sonucu yaralanan ve hastanede şehit olan Polis Memuru Mehmet Ali Topatan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen Polis Memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mehmet Ali Topatan; Esenyurt'ta yapılan trafik denetiminde korsan taksicilik yaptığı belirtilen şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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