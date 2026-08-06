Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye için tarihi adım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, geniş bir mutabakatla TBMM'ye sunulmasının, terörün ülke gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yolunda tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, teklifin kapsamlı istişareler sonucu hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, geniş bir mutabakatla Gazi Meclisimizin takdirine sunulması, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yolunda tarihi bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde atılan bu adım, milletimizin çözüm iradesini, devletimizin kudretini ve ortak geleceğimize duyduğumuz güçlü inancı ortaya koymaktadır. Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakarlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü, bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür."

"Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz." vurgusunda bulunan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş olmadığını kaydetti.

Çiftçi, "Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır. Kanun teklifinin aziz milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Rabb'im, birlik ve kardeşliğimizi daim, devletimizi güçlü, milletimizi her türlü fitne ve tehditten emin eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında terörün güvenliğin yanı sıra ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

Kaynak: AA