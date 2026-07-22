Bakan Çiftçi'den helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden emekli J. Plt. Alb. Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve havacılık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan pilotumuza da Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."