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Bakan Çiftçi, jandarma heyetini kabul etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Çiftçi, görüşmede jandarmanın hizmetlerini değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, jandarma heyetini kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Çiftçi, kabule ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Jandarma Teşkilatımızın 187'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; Bakan Yardımcımız Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Vatanımızın dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın, 187 yıllık köklü birikimiyle milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve ülkemizin güvenliği için yürüttüğü fedakar hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin emrinde, devletimizin hizmetinde büyük bir vazife şuuru ile görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü yürekten tebrik ediyor; kahraman jandarmalarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Rabb'im kahraman jandarmalarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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