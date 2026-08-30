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Girne'de gemi faciası: Bakan Çiftçi'den taziye

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na hareket eden yolcu gemisinin, kalkıştan kısa süre sonra alabora olması sonucu meydana gelen elim kazanın herkesi derinden sarstığını belirtti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, tüm deniz ve hava unsurlarıyla bölgeye anında intikal ettiğini, kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gemide bulunan yolcuların büyük bölümü sağ salim kurtarılmıştır. En büyük temennimiz ve çabamız arama çalışmaları devam eden kayıp yolcularımızın da bir an evvel sağ salim bulunarak ailelerine kavuşturulmasıdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır ve ekiplerimiz çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. KKTC yönetimine, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın."

Kaynak: AA
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