Haberler

Bakan Çiftçi'den Hukuk ve Güvenlik Vurgusu

Bakan Çiftçi'den Hukuk ve Güvenlik Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelerek, güvenlik ve özgürlük dengesini merkeze alan politikaları değerlendirdi. Toplantıda yeni nesil suçlar, siber güvenlik, göç yönetimi, afet hukuku ve kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konular ele alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve kurul üyeleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve kurul üyeleriyle Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hukuk, güvenlik ve özgürlük dengesini merkeze alan anlayışla; hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli güvenlik politikalarımızı değerlendirdik. Yeni nesil suçlarla mücadeleden siber güvenliğe, göç yönetiminden afet hukukuna, sosyal medya ve dijital alanın hukuki çerçevesinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye kadar birçok alanda yürütülecek çalışmaları istişare ettik. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen Türkiye Yüzyılı'nda; güvenliği özgürlükle, otoriteyi adaletle, devlet gücünü millet iradesiyle aynı istikamette buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın

Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha
İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu

Evin kapısına poşetle asıldı! Sesleri duyan ne yapacağını şaşırdı
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha