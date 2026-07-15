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Bakan Çiftçi'den 15 Temmuz Şehitliği'nde duygulu anma

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen törende şehit yakınlarıyla görüşen Çiftçi, kabirlere karanfil bırakırken gözyaşlarını tutamadı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından Polis Şehitliği'ne geçildi. Alanda, şehitler için dualar edildi.

Şehit yakınlarıyla görüşen Çiftçi, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

Bakan Çiftçi'nin, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki kabirlerin başında dua ettiği sırada zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Törene, Çiftçi'nin yanı sıra bakan yardımcıları, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların yöneticileri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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