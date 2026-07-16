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Bakan Çiftçi, 15 Temmuz şehitlerini anma programına katıldı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen anma programına katıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma programına katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından hedef alınan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Program kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 15 Temmuz şehitlerine ait kişisel eşyaların yer aldığı müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Müzenin açılışını yapan Bakan Çiftçi, anı defterini ilk imzalayan isim oldu. Çiftçi, ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile bir araya geldi.

Anma programında Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tilavetin ardından Yenimahalle İlçe Müftüsü tarafından dua edildi.

Bakan Çiftçi, duaya iştirak ederek 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle yad etti.

Programın sonunda Şehitler Köşesi'ne karanfil bırakan Çiftçi, şehitlerin aziz hatırasını andı.

Kaynak: ANKA
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