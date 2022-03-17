Çavuşoğlu, Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından ziyaret ettiği Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi çalışanlarıyla tanıştı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Lviv'e gelmesi vesilesiyle buradaki çalışmalara ilişkin de bilgi aldıklarını, soydaşlarının bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Lviv'de Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi'nde soydaşlarımızla biraraya geldik. Soydaşlarımızın güvenlik ve refahı için desteklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.