Bakan Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Bir Araya Geldi - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile görüştük. Türkiye'nin kardeş Filistin halkına ve Filistin davasına güçlü desteği devam edecek."