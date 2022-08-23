Bakan Bozdağ: "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz"
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açılışı kurdelesini kesmesi BARTIN - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açılışı kurdelesini kesmesi BARTIN - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu. (3)
Kaynak: AA / Müjdat Genç - Güncel