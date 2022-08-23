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Bakan Bozdağ: "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz"

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Bakan Bozdağ: 'Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açılışı kurdelesini kesmesi BARTIN - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açılışı kurdelesini kesmesi BARTIN - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

Kaynak: AA / Müjdat Genç - Güncel

Bekir Bozdağ Bartın Güncel Haberler

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