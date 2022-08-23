Bakan Bozdağ: "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz" Güncel Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açılışı kurdelesini kesmesi BARTIN - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açılışı kurdelesini kesmesi BARTIN - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu. (3) Güncel Kaynak: AA / Müjdat Genç Bekir Bozdağ Bartın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Bozdağ: 'Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.