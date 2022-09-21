Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından muhabire sansür: Buraya sizi almayacaktım biliyorsunuz, lütfen soru sormayın
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın dün sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret edeceğini ifade etmesi akıllara "Genel af mı geliyor?" sorusunu getirdi. Paylaşımın yapıldığı dakikalarda 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'nda olan Bakan Bozdağ'ın katıldığı etkinlikte ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genel af çalışması yapıldığı iddialarını sormak için salonda bulunan bir muhabir, Bozdağ'ın basın danışmanı tarafından "Soru sormayın" denilerek engellendi.
Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter hesabından dün paylaştığı mesajda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini belirterek, "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım" dedi.
MHP'li Yıldız'ın yaptığı bu paylaşım akıllara "Genel af mı geliyor?" sorusunu getirdi. Tweet'in atıldığı dakikalarda 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'nda olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması beklenirken ise salonda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Adalet Bakanı Bozdağ'a "Genel af çalışması mı yapılıyor?" sorusunu yöneltmek için salonda sırasını bekleyen FOX TV muhabiri, Bozdağ'ın Basın Danışmanı Bilal Çetin'in engeliyle karşılaştı.
Salona girişinde direkt olarak muhabirin yanına giden Çetin, "Hanımefendi bak, rica ediyorum. Soru sormayın, bak rica ediyorum. Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım. FOX TV'yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın" dedi.
Muhabirin "Neden?" sorusuna yanıt veremeyen Çetin, Bozdağ'ın başka bir çıkış kapısından geçmesini sağlayarak gazetecilerin soru sormasını engelledi.