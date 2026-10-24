Bakan Bolat "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Ticaret Politikamız" konferansına katıldı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 yılının eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolarlık destek sağladıklarını belirterek, 2029 yılı için hedeflerinin, mal ve hizmet ihracatını 450 milyar dolara ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Bolat, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformunca (ASAD) İstanbul'da düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Dış Ticaret Politikamız" konulu konferansa??????? ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dış ticarette ortaya koyduğu tarihi başarıları, küresel ticaretteki yeni fırsatları ve gelecek hedeflerini ele aldıklarını bildiren Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretimden ihracata, yatırımlardan ticari diplomasiye uzanan güçlü bir vizyonla Türkiye'mizi küresel ticaretin öncü ülkelerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2002'de 36,1 milyar dolar olan mal ihracatını 2025'te 273,4 milyar dolara yükselttiklerine işaret eden Bakan Bolat, 2026'nın ilk 9 ayında mal ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artırarak 211 milyar dolara çıkardıklarının altını çizdi.

Bolat, Eylül 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 283,7 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını da geçen yıl 124,9 milyar dolara yükselttiklerini vurguladı.

"İhracatçılarımıza 49,6 milyar dolarlık destek sağladık"

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payını yüzde 30,4'ten yüzde 43,5'e çıkardıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank aracılığıyla 2026 yılının eylül ayı itibarıyla ihracatçılarımıza 49,6 milyar dolarlık destek sağladık. Bu başarıları daha ileriye taşımak için ihracatçılarımızın finansmana ulaşmasını güçlendiriyor, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi teşvik ediyor, serbest ticaret anlaşmalarımızı genişletiyor ve ticaret diplomasisiyle yeni pazarlarda önümüzü açıyoruz. 2029 yılı için hedefimiz, mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara ulaştırmak, küresel ekonomide korumacılığın ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'mizin üretim gücünü, girişimci iş dünyasını ve stratejik vizyonunu güçlendirerek yolumuza kararlılıkla devam etmektir. Türkiye Yüzyılı'nı, daha fazla üretim, daha güçlü ihracat, daha yüksek teknoloji ve küresel ticarette daha etkin bir Türkiye ile inşa ediyoruz. Türkiye üretecek, Türkiye ihraç edecek, Türkiye Yüzyılı yükselecek."

Kaynak: AA