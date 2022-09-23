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Bakan Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusu bakanlar kurulunda gündeme gelmedi"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e hediye takdimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salondan ayrılışı ANKARA - Çalışma...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e hediye takdimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salondan ayrılışı ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaretinde konuştu.

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Kaynak: AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Vedat Bilgin Hak İş Güncel Haberler

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