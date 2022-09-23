Bakan Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusu bakanlar kurulunda gündeme gelmedi" Güncel Haberler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e hediye takdimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salondan ayrılışı ANKARA - Çalışma... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e hediye takdimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salondan ayrılışı ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaretinde konuştu. (3) Güncel Kaynak: AA / Ali Haydar Akkuş Vedat Bilgin Hak İş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Bilgin: 'Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusu bakanlar kurulunda gündeme gelmedi' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.