Bakan Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusu bakanlar kurulunda gündeme gelmedi"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e hediye takdimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salondan ayrılışı ANKARA - Çalışma...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e hediye takdimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salondan ayrılışı ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaretinde konuştu.
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Kaynak: AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel