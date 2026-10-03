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Bakan Bayraktar, Urfa'daki TEKNOFEST ilgisinin Anadolu'ya yayılmasından mutlu oldu

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Enerji Bakanı Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'e Anadolu'nun her yerinden ilgi gösterildiğini, bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bayraktar, alanda yüz binlerce yarışmacı ve insanın olduğunu, nükleer enerji yarışması düzenlendiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST'e sadece İstanbul, Ankara'da, büyükşehirlerde değil, artık Anadolu'nun her yerinde olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Karagöz, Bakan Bayraktar'a ve beraberindeki heyete TÜME Vakfı alanını gezdirdi.

Bakan Bayraktar, burada AA muhabirine, yine çok kalabalık ve yoğun geçen bir TEKNOFEST yaşadıklarını belirterek, "Urfa bir başka, farklı. Çok büyük bir ilgi, alaka var. Ama Türkiye'nin her yerinden burada insanlar var. Çok farklı alanlarda yüz binlerce yarışmacı, yüz binlerce insan burada. Dolayısıyla Türkiye'nin o teknoloji devrimine şahit olduğumuz ve ülkemize daha umutla bakacağımız yarınlar için burası hakikaten görülmeye değer." dedi.

İnsanların akın akın TEKNOFEST alanına gelerek kilometrelerce kuyruk oluşturduklarını vurgulayan Bayraktar, "Sadece İstanbul, Ankara'da, büyükşehirlerde değil, artık Anadolu'nun her yerinde TEKNOFEST'e olan ilgi, TEKNOFEST kuşağına olan ilgi bizleri gerçekten mutlu ediyor. Bizim burada nükleer enerji teknolojileriyle alakalı çok önemli bir yarışmamız var. İnanıyorum ki Türkiye, yüksek teknolojiye sahip çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek, bunun temellerinin burada atıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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