Bakan Bayraktar, Trablus'ta Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya temasları kapsamında, başkent Trablus'taki Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Trablus temaslarımız kapsamında Libya Görev Grubu Komutanlığımızdayız. Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan ve kahraman askerlerimizle bir araya geldik. Bölgesel huzur ve kardeş Libya halkının güvenliği için ailelerinden kilometrelerce uzakta fedakarca görev yapan Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum."

Bayraktar, Trablus ziyareti çerçevesinde, Türkiye ve Libya arasında 17 yıl aranın ardından yapılan 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na başkanlık etmişti.