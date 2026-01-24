Haberler

Bakan Bayraktar, Trablus'ta Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya temasları kapsamında Trablus'ta Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan, burada Türk askerlerine başarı diledi ve Türkiye-Libya arasında yapılan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na da başkanlık etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya temasları kapsamında, başkent Trablus'taki Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Trablus temaslarımız kapsamında Libya Görev Grubu Komutanlığımızdayız. Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan ve kahraman askerlerimizle bir araya geldik. Bölgesel huzur ve kardeş Libya halkının güvenliği için ailelerinden kilometrelerce uzakta fedakarca görev yapan Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum."

Bayraktar, Trablus ziyareti çerçevesinde, Türkiye ve Libya arasında 17 yıl aranın ardından yapılan 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na başkanlık etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Kırmızı kartlar havada uçuştu! Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Burası ring değil futbol sahası
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı

75. dakikaya kadar önde olan Bayern son anlarda darmadağın oldu