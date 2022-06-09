Bakan Akar, Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü"ne katıldı - Haberler

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Bakan Akar, Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü"ne katıldı

AA - Kasım Sakallı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tatbikat alanına gelmesi Bakan Akar'ın tatbikatı izlemesi İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü"ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tatbikat alanına gelmesi

Bakan Akar'ın tatbikatı izlemesi İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü"ne katıldı.

AA / Kasım Sakallı - Güncel

Seferihisar Efes Güncel Haberler

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