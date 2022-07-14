Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ve bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair açıklama yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ve bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair açıklama yaptı.

Bakan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin önceki sayısında yer alan kanunun, bakanlıkla yapılan koordineli çalışmalar sonucu TBMM'de kabul edildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçtiğini belirterek, "Kanun ile astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış; yüksekokul mezunu astsubaylarımızın mesleğe 9'uncu derece 1'inci kademe yerine, 9'uncu derece 2'nci kademeden başlamaları, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkan sağlanmıştır" dedi.Düzenlemenin silah arkadaşlarına, mükellef gençlere hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Akar, destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emek veren milletvekillerine de teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Askeri Ceza Kanunu Hulusi Akar TSK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title