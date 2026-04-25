BAİBÜ, 'Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) "Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi" gerçekleştiriliyor.

BAİBÜ Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Gölköy Yerleşkesinde bulunan kongre merkezinde dün başlayan etkinlik "AbanTCon'2026" adıyla düzenleniyor.

"Tıbbi Mühendislik ve Yapay Zeka Altyapısı", "İmmün-Hematoloji&Sistematik", "Klinikten Teknolojiye YeşilScience", "Patoloji Algoritmaları ve TUS Şifreleri: Uzmanlık Yolculuğunda Yeni Nesil Taktikler", "OpinionAI ve On-Premise Çözümler", "Klinik Karar Destek Sistemleri", "Genç Araştırmacılar Zirvesi (Sözlü Bildiriler)", "Kanser Biyolojisinde Yapay Zeka", "Acil Servis&Akıllı Triyaj" ile "Algoritmalar Işığında Kalp Sağlığı ve Yeni Nesil Tedaviler" başlıklı oturumların gerçekleştirildiği kongrede alanında uzman akademisyenler sunum yaptı.

Yarın sona erecek kongrede tıp fakültesi öğrencilerine yönelik sponsor oturumları ve atölye çalışmaları da yer alıyor.