BAİBÜ Rektörü Yiğit, Mengen'de Tohum Ambarını ziyaret etti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, ata tohumlarının korunmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü Tohum Ambarı'nı ziyaret etti.

Yiğit, Mengen ilçesinde Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi'nin kurduğu Tohum Ambarı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit, ata tohumlarının korunmasının önem taşıdığını kaydetti.

Yiğit, bu alandaki girişimlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, üniversite olarak bilimsel ve yerel üretimi destekleyen projelere katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Ziyaret kapsamında anı defterini de imzalayan Yiğit, Tohum Ambarı çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Çiftçi'nin Yiğit'e tohum hediye ettiği ziyarette, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve Mengen Belediye Başkanı Vural Turan da yer aldı.