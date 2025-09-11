Haberler

Bahşioymağı Mahallesi Muhtarı Şükrü Nacak Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Bahşioymağı Mahallesi Muhtarı Şükrü Nacak Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesi Bahşioymağı Mahallesi Muhtarı 65 yaşındaki Şükrü Nacak, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi mahalledeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Bahşioymağı Mahallesi Muhtarı 65 yaşındaki Şükrü Nacak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nacak'ın cenazesi, mahalledeki camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahşioymağı Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Muhtarlar Derneği Başkanı Kaya Asan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı

'Teşhircilik' soruşturması sonrası Manifest'ten sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.