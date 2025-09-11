Bahşioymağı Mahallesi Muhtarı Şükrü Nacak Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesi Bahşioymağı Mahallesi Muhtarı 65 yaşındaki Şükrü Nacak, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi mahalledeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Nacak'ın cenazesi, mahalledeki camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahşioymağı Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Muhtarlar Derneği Başkanı Kaya Asan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel