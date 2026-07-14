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Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz'dan birlik ve beraberlik mesajı

Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz'dan birlik ve beraberlik mesajı
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Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, ilçede her kesimle iş birliği yaparak değer katacak çalışmalar yapacaklarını ve önceki yöneticilerin emeklerine saygı duyduklarını belirtti.

Bir süre önce görevine başlayan Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, ilçe için üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.

Kaymakam Kazanasmaz, AA muhabirine, ilçedeki her kesimle bir olup değer katmaya, güzel çalışmalar yapmaya gayret edeceklerini belirtti.

Muhtarlarla, kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla göze değer katan, görülebilen çalışmalar yapmaları gerektiğini dile getiren Kazanasmaz, "Bizden öncekilerin çalışıp, taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun, emeklerine sağlık. Biz de dört elle üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman
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