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Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz'dan köy ziyaretleri

Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz'dan köy ziyaretleri
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Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, kurum amirleri ile Sarıkayalar köyünü ziyaret etti.

Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, kurum amirleri ile Sarıkayalar köyünü ziyaret etti.

Köy ziyaretleri kapsamında Sarıkayalar'a giden Kazanasmaz, muhtar ve köy sakinleriyle görüştü.

Kazanasmaz, ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Talep, öneri ve ihtiyaçlarınız varsa söyleyin. Sizlerle koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları sürdüreceğiz. Devletimiz bütün kurumları ile yanınızdadır." dedi.

Ziyarete, kurum amirleri ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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