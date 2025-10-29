Bahşılı'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Bahşılı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Kaymakam Fidan Bozkır'ın Hükümet Konağı'nda ilçe protokolünü kabulü ile başladı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Bozkır, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin Cumhuriyet temalı şiirler okuduğu törende, halk oyunu ile çeşitli gösteriler düzenlendi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilen tören, bando takımının protokolü selamlaması ve okulların geçişi ile sona erdi.