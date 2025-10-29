Haberler

Bahşılı'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Bahşılı'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahşılı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Bahşılı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Kaymakam Fidan Bozkır'ın Hükümet Konağı'nda ilçe protokolünü kabulü ile başladı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Bozkır, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin Cumhuriyet temalı şiirler okuduğu törende, halk oyunu ile çeşitli gösteriler düzenlendi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilen tören, bando takımının protokolü selamlaması ve okulların geçişi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.