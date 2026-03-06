Haberler

Bahreyn: İran, Bahreyn Petrol Şirketi'nin Petrol Tesislerine Füze Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
Bahreyn'in Meamir bölgesindeki petrol rafinerisi, İran'ın füze saldırısında hedef alındı. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı ve yaralanma olmadı.

MANAMA, 6 Mart (Xinhua) -- Bahreyn'in Meamir bölgesinde bulunan Bahreyn Petrol Şirketi'nin rafinerisi İran'ın füze saldırısında hedef alındı.

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi'nden perşembe günü yapılan açıklamada saldırı sonrası çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı, can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ve rafinerideki faaliyetlerin sürdüğü bildirildi.

Hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bahreyn Petrol Şirketi'ne bağlı kuruluşlar arasında Bahreyn'de günlük 267.000 varil kapasiteli bir rafineri de bulunuyor. Enerji sektörünün tüm aşamalarında faaliyet gösteren şirket, ülkenin en büyük enerji yatırımını yönetiyor.

Kaynak: Xinhua
