Bahreyn Sivil Havacılık Otoritesi: İran saldırısında sivil hava seyrüsefer ekipmanları hedef alındı
Bahreyn Sivil Havacılık Otoritesi, İran'ın düzenlediği saldırıda sivil hava seyrüsefer ekipmanlarının hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, bu durumun hava trafiği operasyonlarını etkilemediği belirtildi. Bahreyn ordusu ise hava savunma sistemlerinin saldırıların bir kısmını engellediğini açıkladı.
Bahreyn, İran'ın düzenlediği saldırıda sivil hava seyrüsefer ekipmanlarının hedef alındığını duyurdu.
Bahreyn Sivil Havacılık Otoritesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran saldırısında sivil hava seyrüsefer ekipmanlarının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu durumun hava trafiği operasyonlarını etkilemediği kaydedildi.
Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen hava saldırılarının bir kısmını engellediğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak