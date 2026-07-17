Bahreyn: İran'ın saldırıları hava savunma sistemleri tarafından engellendi

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'ın ülkeyi hedef alan saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan düşmanca saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemlerinin bugün ülkeye yönelik düzenlenen çok sayıda İran kaynaklı hava saldırısını önleyerek imha ettiği belirtildi

Silahlı kuvvetlerin tüm birlik ve unsurlarının ülkeyi savunmak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, halktan saldırılar sonucu düşmüş olabilecek şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları derhal yetkili makamlara bildirmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca İran'ın sivilleri ve özel mülkleri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.