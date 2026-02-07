Haberler

Bahreyn ve Fransa savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmelerin ardından iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bahreyn ile Fransa arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, resmi ziyarette bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Kral Hamed ile Macron, tüm alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Taraflar, diyalog ve diplomatik çözüm yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve gerilimlerin azaltılması için gösterilen çabaları da görüştü.

Bahreyn Kralı'nın Fransa temasları kapsamında iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şeyh Nasır bin Hamed ile Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo imza attı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Çanakkale'de baraj doldu, belediyeden taşkın için uyarı geldi

Kuraklıktan korkarken şimdi de taşkın riski!
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi