Bahreyn'de saldırıların ardından sirenler çalarken, halka güvenli yerlere geçmeleri çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik saldırıların ardından sirenlerin çaldığını belirterek, halka güvenli yerlere geçmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Alarm verildi. Vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerimizi sakin kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırının nereden ve ne ile düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.