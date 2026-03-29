Bahreyn'de saldırıların ardından sirenler çalarken, halka güvenli yerlere geçmeleri çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik saldırılar nedeniyle sirenler çaldığını duyurdu ve halka güvenli yerlere geçmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Alarm verildi. Vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerimizi sakin kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırının nereden ve ne ile düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
