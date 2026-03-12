Bahreyn, vurulan yakıt tankerlerinde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu

Bahreyn'de, İran'ın hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlara evde kalınması, pencerelerin kapatılması ve klimaların açılmaması çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın yakıt tankerlerini hedef aldığı Muharrak'taki bazı bölgeler için uyarıda bulunuldu.

Yakıt tankerlerinin hedef alınması nedeniyle yangının devam ettiği ifade edilen açıklamada, dumandan etkilenme riskine karşı Muharrak sahilindeki el-Hid, Arad, Kalali ve Semahic bölgelerinde yaşayanlara evlerinde kalma, pencereleri kapatma ve klimaları açmama uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Muharrak'taki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından hedef alındığını ve yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.