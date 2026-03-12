Haberler

Bahreyn, vurulan yakıt tankerlerinde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırıları nedeniyle bazı bölgelerde yaşayanlara evde kalma ve pencereleri kapatma çağrısında bulundu.

Bahreyn'de, İran'ın hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlara evde kalınması, pencerelerin kapatılması ve klimaların açılmaması çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın yakıt tankerlerini hedef aldığı Muharrak'taki bazı bölgeler için uyarıda bulunuldu.

Yakıt tankerlerinin hedef alınması nedeniyle yangının devam ettiği ifade edilen açıklamada, dumandan etkilenme riskine karşı Muharrak sahilindeki el-Hid, Arad, Kalali ve Semahic bölgelerinde yaşayanlara evlerinde kalma, pencereleri kapatma ve klimaları açmama uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Muharrak'taki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından hedef alındığını ve yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı