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Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çaldı

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Bahreyn'de İran saldırıları sebebiyle sirenler tekrar çalarken, halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesini istedi.

Bahreyn'de, İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çalarken, halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.

Saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlık kısa bir süre önce, ülkeyi hedef alan saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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