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Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çaldı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırıları sebebiyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halkı güvenli bölgelere yönelmeye çağırdı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırıları nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Bakanlık kısa bir süre önce, ülkeyi hedef alan saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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