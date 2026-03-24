Bahreyn'de İran kaynaklı İHA saldırısı sonrası bir şirkete ait tesiste yangın çıktı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası bir şirkete ait tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve yangını kontrol altına alarak söndürdüğü bildirildi.

İHA saldırısının hangi şehirde gerçekleştiği ve olayın diğer ayrıntıları ise paylaşılmadı.