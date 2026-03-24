Bahreyn'de İran kaynaklı İHA saldırısı sonrası bir şirkete ait tesiste yangın çıktı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda bir şirkete ait tesiste yangın çıktığını bildirdi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alındı.
İHA saldırısının hangi şehirde gerçekleştiği ve olayın diğer ayrıntıları ise paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu