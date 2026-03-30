Haberler

Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halktan en yakın güvenli yere yönelmeleri istendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn'de sabah saatlerinden itibaren üç kez sirenlerin çalması üzerine halktan sakin olmaları ve güvenli yerlere yönelmeleri istendi. Ülke savunma sistemleri, son dönemde 174 füze ve 391 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

Bahreyn'de sabah saatlerinden bu yana 3 kez sirenler çalarken, halktan sakin olmaları ve en yakın güvenli yere yönelmeleri istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye girdiği belirtilerek, ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana ülkeye yönelen 174 füze ile 391 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

