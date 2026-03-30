Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halktan en yakın güvenli yere yönelmeleri istendi
Bahreyn'de sabah saatlerinden itibaren üç kez sirenlerin çalması üzerine halktan sakin olmaları ve güvenli yerlere yönelmeleri istendi. Ülke savunma sistemleri, son dönemde 174 füze ve 391 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye girdiği belirtilerek, ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana ülkeye yönelen 174 füze ile 391 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.