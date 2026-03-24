Haberler

İran'ın Bahreyn'e saldırısında BAE Silahlı Kuvvetlerinden sivil bir personelin hayatını kaybettiği bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran'ın saldırıları sırasında BAE ordusuna mensup Fas uyruklu bir sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralı askerlerin olduğunu duyurdu. Güvenlik ve istikrar vurgusu yapıldı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'ın saldırılarına karşı yürütülen savunma operasyonları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusuna mensup bir sivilin hayatını kaybettiğini, her iki ülke ordusundan da yaralıların bulunduğunu duyurdu.

Savunma Kuvvetleri Komutanlığın Bahreyn resmi haber ajansında yer alan açıklamasında, "BAE ordusunda görevli Fas uyruklu bir sivilin 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn topraklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı Bahreyn askerleriyle omuz omuza görev yaptığı sırada hayatını kaybettiği" belirtildi.

Operasyonlar sırasında BAE ve Bahreyn ordusuna mensup bazı askerlerin de yaralandığı kaydedildi.

Komutanlık, yaralıların tahliye edilerek tedavi altına alındığını, bir çoğunun ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn'in güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanırken; vatandaşlara bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan edinmeleri çağrısı yapıldı.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığı ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de hayatını kaybeden kişinin BAE ordusunda çalışan Fas uyruklu bir sivil olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

