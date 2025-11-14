Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Tarım ve Gıda İslafı Konferansı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), 'FAO Talks: Gençlerle Tarımı ve Gıdayı Konuşuyoruz' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Tarımdan tüketime kadar gıdada sürdürülebilirliğin konuşulduğu etkinliğe katılan Birleşmiş¸ Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiğini belirterek, 'Bu israf edilen gıdanın dörtte biriyle sıfır açlık hedefine ulaşılabilir' dedi.

FAO Türkiye Temsilciliği, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi CIFAL İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi ve MI·GROS is¸ birliğiyle düzenlenen 'FAO Talks: Gençlerle Tarımı ve Gıdayı Konuşuyoruz' etkinliği BAU Kuzey Kampüs'te gerçekleşti. Su¨rdu¨ru¨lebilir üretim, gıda güvenliği ve iklim dostu tarım politikaları konularında farkındalık oluşturmak ve gençlerin bilgi birikimiyle enerjilerinin Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Amac¸ları'na (SKA) katkısını tes¸vik etmek amacıyla planlanan etkinliğin açılışında CIFAL İstanbul - UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, BAU Uygulamalı Bilimler Müdürü Prof. Dr. Kazım Ozan Özer, BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir, Migros Sürdürülebilirlik Müdürü Murat Birsin konuşma yaptılar.

'EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY GENÇLERİN İNANCI'

Prof. Dr. Çisil Sohodol, yaptığı konuşmasında gıda ve gastronominin sadece yemekten ibaret olmadığına değinerek, "O tabakta doğanın emeği var, çiftçinin alın teri, suyun, toprağın bereketi var. İnsan sağlığının çok önemli bir parçası var. Bugün, bu zincirin her halkasını yeniden düşünmemizi gerektiren zor bir dönemden geçiyoruz. Çünkü iklim krizi, israf, üretim baskısı, yanlış tüketim, beslenme alışkanlıklarımızın farklılaşması gibi bir sürü problem var. Bu zincirin her halkasındaki değişim sadece çevreye değil insana, insan sağlığına, gezegene daha da önemlisi geleceğimize zarar veriyor" dedi.

Gençlerle yapılan etkinliğin ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Sohodol, "En çok ihtiyacımız olan şey gençlerin bu işlere olan merakı, gençlerin bu işlere olan inancı, çünkü gıdanın ve gezegenin geleceği sizlersiniz" diye konuştu.

'İSRAFIN ÖNLENMESİ AÇLIĞI BİTİREBİLİR'

Gastronomi bölümü ile diyetisyenlik bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, dünyada 2030 yılına kadar sıfır açlık hedefine vurgu yaparak "Dünya genelinde 733 milyon aç insan bulunmaktadır. Bu hedefin matematiksel olarak 2030'da gerçekleşmesi mümkün görünse de üretilen gıdanın üçte birinin israf edilmesi açlığın ortadan kaldırılmasının en önemli engellerinden biridir.

Üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Bu israf edilen gıdanın dörtte biriyle sıfır açlık hedefine ulaşılabilir." dedi. Coğrafi eşitsizlikler ve çatışmaların sıfır açlık hedefini zorlaştırdığına da dikkat çeken Selışık, israfın önlenmesi, dayanışma, paylaşım ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. İsrafın sadece gıdanın çöpe atılması olmadığını da dile getiren Selışık "İsraf ettiğimizde sadece bir ekmeği çöpe atmıyoruz; suyu, toprağın demirini, elementleri de çöpe atıyoruz. Ama en çok da gıdayla birlikte çiftçinin emeğini çöpe atıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANADOLU GASTRO KÜLTÜRÜ İSRAFA KARŞI

Beslenme Diyet Uzmanı, FAO Gıda Şampiyonu Dilara Koç'un moderatörlüğünü yaptığı panelde FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, ünlü Yemek Yazarı Sahrap Soysal, Şef Umut Karakuş, Migros Kurumsal Şefi Umut Reçber tarımsal üretimden gastronomiye, kadın kooperatiflerinden gastro turizme kadar birçok konuda gençlerin sorularını yanıtladılar. Kültüre, mutfağa sahip çıkılmasının gerekliliği, ülkenin coğrafi köklerinden gelen tarım ürünlerinin ve ata tohumlarının önemli olduğunu söyleyen panelistler, 'sağlıklı ürün' olarak farklı kıtalardan getirilen birçok ürünün alternatiflerinin Anadolu coğrafyasında yetiştiğine dikkat çektiler. Anadolu gastro kültürünün israfa karşı olduğu, bayat ekmeğin bile köfte ve farklı ürünlerde kullanıldığı bu anlayışa geri dönülmesinin önemli olduğu belirtilen panelde yeşil mercimekten cips üreten genç bir girişimci örneği üzerinden sürdürülebilirliği destekleyen fikirlerin hayata geçirmelerinin önemi de vurgulandı.