Üye Girişi
Haberler

Bahçesaraylılar, Çığ Tüneli İstiyor

Bahçesaraylılar, Çığ Tüneli İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ tehlikesi nedeniyle kış aylarında yolların sık sık kapanması, bölge sakinlerini mağdur ediyor. İlçeye ulaşım için alternatif yolların da çığ riski taşıdığı belirtiliyor ve halk, 5 kilometrelik çığ tüneli yapılmasını talep ediyor.

Her yıl çetin geçen kış aylarında yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayanlar, ulaşım çilelerinin bitmesi için tespit edilen noktalara çığ tüneli yapılmasını istiyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen, kışın metrelerce karın yağdığı Van-Bahçesaray kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürekli kapanıyor.

Düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği 4-5 Şubat 2020'den bu yana, risk bulunan dönemlerde yolun kapatılması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden 6 saat süren yolculukla ulaşılıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun günlerce kar altında kalmasıyla ulaşımda büyük sıkıntılar yaşayan Bahçesaraylılar, çığ yataklarının bulunduğu bölgelere inşa edilecek tünellerle çığ riskinin bertaraf edilmesini istiyor.

"Bahçesaraylılar olarak çok mağduruz"

İlçeye bağlı İslam Mahallesi Muhtarı Kadir Yaşar, AA muhabirine, kışın yaşanan yol sorunu nedeniyle ilçe nüfusunun önemli bir kısmının başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Kışın Bahçesaray yolunun kapanmasıyla uzun süre Van ile bağlantılarının kesildiğini belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nin de bulunduğu yolda her yıl birçok noktaya çığ düşüyor. Güvenlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bahçesaraylılar olarak mağduruz. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden giden yolu kullanıyoruz ancak o yolda da çığ tehlikesi var. Tek isteğimiz çığ tehlikesinin bulunduğu 5 kilometrelik kısma tünel yapılması. Çığlarda birçok can verdik. Artık bunların olmasını istemiyoruz."

Güneyyamaç Mahallesi Muhtarı Zekeriya İltemiş de yolun kapanması nedeniyle memurların ve öğretmenlerin ilçeye gelmeye çekindiğini dile getirdi.

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyen İltemiş, "Bazen yoğun yağıştan dolayı helikopter de gelemiyor. Hastalarımız oluyor merkeze getiremiyoruz. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kar tünelleriyle bizi bu sıkıntıdan kurtarabilirler." dedi.

"5 kilometrelik çığ tüneli istiyoruz"

İlçenin en büyük sıkıntısının kışın düşen çığlardan dolayı yollarının kapanması olduğunu ifade eden ilçe sakinlerinden Affan Orhan, her sene aynı sorunu yaşadıklarını anlattı.

Söz konusu yolda 2020'de düşen çığlarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sorunun çözülmesi için 5 kilometrelik çığ tüneli istiyoruz. Kısım kısım yapılabilir. Bu tüneller yapılırsa tehlike ortadan kalkar. En kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz. 15 bin insanın güvenliği söz konusu. İki ay sonra kar birikecek ve çığlar gelecek. Kullandığımız alternatif yolda da çığ tehlikesi var. Van'a gelmemiz 6-7 saat sürüyor. Karayolları ekipleri gerekeni yapıyor ancak yeterli olmuyor."

İlçe sakinlerinden Timur Demirtaş da kışın büyük zorluk yaşadıklarını bildirerek, "Tek isteğimiz bu yola kar tüneli yapılması. Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgeye yapıldı. Aynı şekilde diğer noktalara da yapılmasını talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ilçemize çok önem veriyor. Ambulans helikopter kışın en çok ilçemize çalışıyor. Büyük bir külfet söz konusu. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Erdoğan karşıladı! Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada? Masterchef 14 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.