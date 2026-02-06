Haberler

Bahçesaray Kaymakamı Arslanargun'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Harun Arslanargun, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Arslanargun, mesajında "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirtti.

Depremde on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ifade eden Arslanargun, şunları kaydetti:

"Bu büyük afette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Depremlerin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, eşgüdüm içerisinde ve büyük bir fedakarlıkla sahada görev almış, arama-kurtarma, barınma, sağlık, güvenlik ve sosyal destek hizmetleri aralıksız şekilde yürütülmüştür. Milletimiz ise tarih boyunca olduğu gibi bu zorlu süreçte de dayanışma ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyarak tek yürek halinde yaraları sarmıştır. Bu büyük felaket, afetlere karşı hazırlıklı olmanın, riskleri en aza indirecek tedbirleri zamanında almanın ve toplumun her kesiminde afet bilincini güçlendirmenin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir."

