Van'da ambulans helikopter 3 yaşındaki çocuk için havalandı

Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk, yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavi için ildeki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Yüksekten düşen çocuk için yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
