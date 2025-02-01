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Bahçesaray'da Yaban Hayvanları İçin Gıda Desteği

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. İlçe sakinleri, bölgedeki keklik, yaban domuzu, tavşan ve tilki gibi hayvanları beslemek amacıyla bu yardımı gerçekleştirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına yiyecek bırakıldı.

İlçede kar ve dondurucu soğuklar günlük yaşamın yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

İlçe sakinleri, kışın yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Vatandaşlardan Suat Baytar, birçok bölgedeki yaban hayvanlarının kışın aç kaldığını söyledi.

Baytar, "Soğuk günlerde ve kar yağışının etkili olduğu zamanlarda yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Bu bölgede keklik, yaban domuzu, tavşan ve tilki gibi hayvanlar var. Onların tüketebileceği yiyecekler bıraktık." dedi.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
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