Van'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin Günyamaç Mahallesi'nin yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, yola yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Bahçesaray ilçe merkezi ile Günyamaç Mahallesi arasında ulaşımın sağlandığı yola, yoğun yağış sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Ceviz ağaçlarının da devrildiği heyelan sonrası mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı bir cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

