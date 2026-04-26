Haberler

Van'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin Günyamaç Mahallesi'nin yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin Günyamaç Mahallesi'nin yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, yola yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Bahçesaray ilçe merkezi ile Günyamaç Mahallesi arasında ulaşımın sağlandığı yola, yoğun yağış sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Ceviz ağaçlarının da devrildiği heyelan sonrası mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı bir cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

