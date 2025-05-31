Bahçesaray'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergide konuşan Çatak Kaymakamı ve Bahçesaray Kaymakam Vekili Kadir Kılıç, kurslar sayesinde kursiyerlerin yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, "Sergilenen ürünler el emeği ve göz nuruyla hazırlandı. Yıl sonu sergisinde arkadaşlarımız ürünlerini vatandaşlara tanıtıyor ve ne kadar önemli bir iş çıkardıklarını ortaya koyuyorlar." dedi.

Kılıç, daha sonra stantları gezdi, ürünleri inceledi.