Bahçesaray'da Gönüllülerden Okul Boyama Etkinliği

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, "Ekibini Kur-İyilikle Değiştir, Dönüştür Projesi" kapsamında köy okulunu boyadı.

Bahçesaray Müftülüğünce yürütülen proje kapsamında bir araya gelen gönüllü din görevlileri, İmralı Mezrası İlkokulu'nu güzelleştirmek için çalışma yürüttü.

İlçe Müftüsü Abdullah Gökoğlu, kurum personeliyle okulun iç ve dış duvarlarını boyayarak öğrencilerin daha ferah ortamda eğitim görmesine katkı sundu.

Gökoğlu, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak, iyiliği yaymaya ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirterek, "İyiliğin en güzel hali temizliktir. Bir adım da sen at, ekibini kur, sen de dönüştür." dedi.