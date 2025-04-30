Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

Bahçesaray'da Gönüllülerden Okul Boyama Etkinliği

Bahçesaray'da Gönüllülerden Okul Boyama Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 'Ekibini Kur-İyilikle Değiştir, Dönüştür Projesi' kapsamında gönüllü din görevlileri, İmralı Mezrası İlkokulu'nu boyayarak öğrencilerin eğitim ortamını güzelleştirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, "Ekibini Kur-İyilikle Değiştir, Dönüştür Projesi" kapsamında köy okulunu boyadı.

Bahçesaray Müftülüğünce yürütülen proje kapsamında bir araya gelen gönüllü din görevlileri, İmralı Mezrası İlkokulu'nu güzelleştirmek için çalışma yürüttü.

İlçe Müftüsü Abdullah Gökoğlu, kurum personeliyle okulun iç ve dış duvarlarını boyayarak öğrencilerin daha ferah ortamda eğitim görmesine katkı sundu.

Gökoğlu, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak, iyiliği yaymaya ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirterek, "İyiliğin en güzel hali temizliktir. Bir adım da sen at, ekibini kur, sen de dönüştür." dedi.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.