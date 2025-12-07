Bahçelievler'de yolda oluşan çukura saplanan 2 otomobil zarar gördü
Bahçelievler'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen yol çökmesi sonucu iki araç çukura saplandı, araçlarda hasar oluştu ancak yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri araçları bulunduğu yerden çıkardı ve bölgedeki çökme alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Bahçelievler'de yolda oluşan çukura saplanan 2 otomobilde hasar oluştu.
Aydınlık 1.Sokak'ta şiddetli yağışın etkisiyle yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yolda ilerleyen 2 otomobilin ön tekerleri çukura saplandı. Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Çökmenin olduğu alan güvenlik şeridiyle kapatılarak önlem alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel