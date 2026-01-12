Haberler

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu 4 kişi tutuklandı; şüphelinin avukat kimliğini kullandığı belirlendi

Güncelleme:
Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin avukat kimliğini kullanarak kurye yaptığı tespit edildi.

BAHÇELİEVLER'de ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve ve araca polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda avukat olduğunun belirlenen şüphelilerden E.E.'nin polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri bir eve ve araca 9 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve araçta yapılan aramalarda 1 kilo 201 gram Skunk, 217 gram Kokain, 28 adet satışa hazır halde toplamda 145 gram Skunk, 21 adet satışa hazır halde toplamda 27 gram Kokain, 13 adet Extacy Hap, 1 adet Hassas Terazi, 1 adet Tabanca, 52 adet Fişek, ve 14 bin 550 lira para ele geçirildi.

AVUKAT KİMLİĞİNİ KULLANARAK KURYELİK YAPTI

Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüphelilerin arasında bulunan E.E.'nin avukat olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli E.E.'nin polis uygulama noktalarından araç ile geçerken avukat kimliğini kullanarak uygulama noktalarından geçtiği tespit edildi. Uyuşturucu maddelerinin nakli sırasında E.E. isimli avukatın yakalanma riskini azaltarak diğer uyuşturucu satıcısı şüpheliler ile iletişim halinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
