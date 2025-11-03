Haberler

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Bahçelievler'de husumetli olduğu kişinin evinin önünde bekleyen bir şüpheli, silahlı saldırıda bulundu. Olayda 3 kişi yaralandı ve saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

BAHÇELİEVLER'de iddiaya göre husumetli olduğu kişinin evinin önünde bekleyen şüpheli, husumetlisine silahlı saldırıda bulundu. Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sakız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerden biri, yanındaki silahla husumetlisinin evinin önünde beklemeye başladı. Husumetli olduğu kişiyi gören şüpheli silahıyla ateş ederek husumetlisini yaraladı. Silahtan seken kurşunlar olay anında yoldan geçen 2 kişiye daha isabet etti. Şüpheli olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

