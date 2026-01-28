Haberler

Bahçelievler'de minibüsteki yangın kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün durumu fark etmesiyle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Bahçelievler'de yanan minibüs kullanılmaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan A.U. idaresindeki 34 M 665 plakalı, içinde yolcu olmayan minibüsten dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför araçtan inerken, minibüs kısa sürede alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde minibüsün alevlere teslim olması ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel