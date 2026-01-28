Bahçelievler'de minibüsteki yangın kamerada

İstanbul Bahçelievler'de yanan minibüs kullanılmaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan A.U. idaresindeki 34 M 665 plakalı, içinde yolcu olmayan minibüsten dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför araçtan inerken, minibüs kısa sürede alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde minibüsün alevlere teslim olması ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor.