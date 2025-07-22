Bahçelievler'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin arkasında oturan Cengiz Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin arkasında oturan Cengiz Gül (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 20 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde İbrahim Yaman idaresindeki 34 BFP plakalı hafif ticari araç, arkasında Cengiz Gül'ün oturduğu İsmet Çalışır'ın kullandığı 16 AVE 762 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül, yola düşüp sürüklenerek ağır yaralanırken motosikletin sürücüsü Çalışır ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları, hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaldırıldığı hastanede iki gündür tedavisi süren Cengiz Gül, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü İsmet Çalışır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yaşanan kaza sonrası motosikletten savurup yola düşen Gül'ün sürüklendiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Bakanlık, Güvensiz Ürünler Listesini Güncelledi: İki Ürünün Kullanımı Yasaklandı

Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hakan'a bomba teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.