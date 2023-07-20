Bahçelievler'de Kadın Kıyafetiyle Banka Soygunu

Bahçelievler'de başörtü takarak kadın kıyafeti giyip banka soygunu yapan şüpheli, 8 saat içinde yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen soygun anı polis tarafından incelendi. Şüpheli, polis tarafından takip edilerek yakalandı. Olayda kullanılan para ve silah ele geçirildi.